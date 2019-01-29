شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: رجل يقذف طفلة من الدور الثالث بمركز تجاري في الصين ويقفز خلفها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الشرطة الصينية، القبض على رجل في جنوب الصين لإلقائه فتاة صغيرة من أعلى شرفة في الطابق الثالث في مركز تجاري قبل أن يقفز بعدها.

وقال الرجل البالغ من العمر 36 عاما ويدعى “لي” ، أنه يواجه مشاكل مالية ، وفقا لما ذكرته شرطة فوشان بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

أصيبت الطفلة الصغيرة ، التي لم تكن تعرف مهاجمها ، بجروح في رأسها ومؤخرتها بينما أصيب الرجل بكسور متعددة في العظام. وذكرت الشرطة يوم السبت أن الاثنين في حالة مستقرة في المستشفى.

وقالت الشرطة في بيان “بعد تحقيق أولي ، قال المشتبه به إن الضغوط المالية دفعته إلى التفكير في الانتحار”.

وحول تفاصيل الواقعة ، فقد كان الرجل يتنقل صعوداً وهبوطاً في الطابق الثالث من مركز التسوق ، وعند الساعة 12 ظهراً ، رأى فتاة تخرج من المراحيض ، فأمسك بها وألقى بها من الطابق الثالث إلى الطابق الأرضي قبل أن يقفز بعدها .

واعتقل “لي” للاشتباه فى ارتكابه جريمة القتل العمد.

