شاهد: راكب من نوع خاص يستقل رحلة للخطوط الجوية الصينية

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عدن - ياسمين التهامي - سمحت شركة خطوط “China Southern Airlines‎” الجوية لكلب ضخم بمرافقة صاحبه من ذوي الاحتياجات الخاصة، كدعم نفسي، على إحدى رحلاتها الجوية. وانتشر الفيديو الذي صوّره أحد ركاب الطائرة للكلب المسافر من نوع ملموت ألاسكي، على شبكة التواصل الاجتماعي “Weibo” في الإنترنت.

وتظهر مشاهد الفيديو كلبا بنيا ضخما، يجلس بهدوء في مقعد الركاب، وقد مدّ لسانه كما تفعل عادة جميع الكلاب.

وأشاد مجموعة من رواد الإنترنت بالفيديو وأعلنوا أنهم لا يمانعون من الطيران بجوار حيوان يتصرف بشكل جيد.

وعلّق البعض قائلا: “أفضّل الجلوس مع كلب إرشادي، بدلا من الأطفال المزعجين الذين يركلون مقاعد الأشخاص الآخرين، أو كبار السن الذين يتحدثون بصوت عال”.

كما عبّر آخرون عن إعجابهم بالكلب بقولهم: “إنه كلب طيب ولطيف، وأنا لا أمانع من الجلوس بجواره”.

وقال ممثل شركة الطيران: “إن لجنة طبية متخصصة سمحت لكلب ملموت ألاسكي بمصاحبة أحد ركاب الرحلة، وقدمت الوثائق المطلوبة لذلك”.

وكما ذكر بيان رسمي لشركة “China Southern Airlines”، أن الشركة تسمح للكلاب المدرّبة، التي توفر الدعم لأصحابها، بالسفر مجانا.



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