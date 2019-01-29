شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان..الحوثيون يردون على قبائل حجور بعمليات صادمة وسط صنعاء "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيات الحوثي ، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات جديدة في صنعاء ، ضد أبناء قبائل حجور.

وقالت مصادر أمنية، ،إن مليشيات الحوثي تشن منذ يوم أمس الأحد حملة اعتقالات ضد أبناء قبائل حجور ".

وأوضحت المصادر ، أن مليشيات الحوثي بدأت عمليات الاعتقال ، بعد انشقاق عدداً من المتحوثين من أبناء حجور وانضمامهم إلى قبائلهم ، وأن بعض المعتقلين متواجدين في صنعاء منذ سنوات.



وأشارت المصادر، إلى أن مليشيات الحوثي اعتقلت أحد أبناء حجور أثناء مرافقته لوالدته المريضة للعلاج في صنعاء .



جدير بالذكر ، أن المعارك بين قبائل حجور ومليشيا الحوثي متواصلة في محافظة حجة شمال غربي اليمن , وكان رجال القبائل قد صدوا زحفا على مناطقهم، وسط استمرار المليشيات في إرسال تعزيزات لمناطق قبائل حجور.

