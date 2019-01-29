شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مرعب للميلشيات.. قبائل حجور تعلن النفير العام ضد الحوثيين بعد إقدامهم على هذه الجريمة البشعة (نص + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألحقت قبائل حجور بمحافظة حجة بميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر باهضة في الارواح والعتاد خلال المعارك التي شهدتها المنطقة اليوم الاحد والمتواصلة منذ الاسبوع المنصرم، وسط استمرار الميليشيات لحشد مزيد من عناصرها المدججة بمختلف الاسلحة.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر الميدانية قولها : أن خسائر الميليشيات البشرية بلغت حتى الان مايقرب من خمسين قتيلا وعشرات الجرحى الذين تم نقلهم الى المستشفى الجمهوري بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن قبيلة بني الدريني دحرت المليشيات من وادي الطواية وقطعت الطريق امام اي تقدم لعناصرهم في اتجاه جبال "الحديتين والقيم" فيما توافدت القبائل من مختلف ارجاء حجور لمواجهة عصابات الحوثي الاجرامية".

من جانبها تدخلت قوات التحالف العربي والجيش الوطني لمساندة القبائل أفي الوقت الذي تعمل الميليشيات على توجيه تعزيزات ضخمة في محاولات لكسر شوكة القبائل.

وتشهد منطقة حجور معارك طاحنة بين القبائل والميليشيات الحوثية منذ الاسبوع الماضي منيت فيها الميليشيات بخسائر باهظة وانكسارات عدة، كما ان القبائل لا تزال تحتجز لديها ٢٢ مسلحا حوثيا، ودمرت عدة آليات مسلحة ثقيلة واطقم كانت بحوزة الميليشيات.

بدورهم أكد عسكريون وسياسيون واعلاميون على أهمية معركة حجور وضرورة مساندة القبائل في وجه التسلط الحوثي، حيث وصف الدكتور / ياسين سعيد نعمان، سفير اليمن لدى بريطانيا ما يتعرض له ابناء حجور بـ "الاعتداء الغاشم " من قبل الميليشيات الذين يحاولون التنكيل بأبنائها .

وقال ياسين في تغريدة له "أبناء هذه المنطقة البواسل الذين يتصدون بكل شجاعة لهذا الباطل ، يؤكدون بصمودهم على أن للباطل جولة وللحق جولات ، وأن محاولات هذه القوة الغاشمة إخراس أبناء اليمن بتكرار حملات القمع على هذ النحو الذي يتكرر بأقبح صور الانتهكات الانسانية إنما هو استدعاء هزلي لتاريخ حكم قمعي ملفوظ ، فبالأمس الحقب واليوم حجور" لافتا الى ان منهج الحملات العسكرية القمعية لإخراس أبناء الشعب لن يورث غير مزيد من المقاومة للفظ العصبية البغيضة التي تحرك هدا النوع من القمع المرحل عبر التاريخ ، معلنا "كل التضامن مع كفاح ابناء حجور للتصدي للظلم" .

إلى ذلك، أصدرت قبائل حجور بيان حرب شديد اللهجة ضد الحوثيين بعد الاعتداء الغاشم الذي تتعرض له القرى والمساكن .

وأكدت قبيلتا "بني الدريني وبني النمشة" في البيان الصادر عنها على أن الحرب الحاصلة في المنطقة هي اعتداء غاشم من قبل مليشيات الحوثي على قبائل كشر وان ما يدعيه الحوثيون أنها حرب بين قبائلنا محض كذب وافتراء".

وجدد البيان التأكيد على وحدة الصف وإنهاء الخلاف بين القبائل وطرد كل من يحاول شق الصف الواحد.

وحملت قبائل حجور جماعة الحوثي ومليشياته كامل المسؤلية فيما حصل من دمار وخراب ودماء وخسائر في بيوت الناس كما حملت المليشيات المسؤلية الكاملة عن اغلاق السوق والمتاجر واتلاف تجارتهم وكذلك المزارع التي تقدر خسائرها بالملايين .

نص البيان كما ورد:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين

والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

نحن مشائخ وعقال قبيلتي بني الدريني وبني النمشة نؤكد على انه يربطنا روابط الدين و الاخوة والمجورة والدم والنسب ونؤكد على الاتي:

‏1- أن الحرب الحاصلة في بلادنا وقبائلنا هي اعتداء غاشم من قبل مليشيات الحوثي على قبائل كشر وان ما يدعيه الحوثيون أنها حرب بين قبائلنا محض كذب وافتراء.

2- نؤكد أننا يد واحدة على من اعتدى على بلادنا وقبائلنا ومساكننا وندعو قبائل حجور كلها للوقوف معنا لصد المعتدين.

‏3- ما بيننا من قضايا وخلاف قد تم الاتفاق على التفاهم فيه بعد طرد المعتدين والذين يحاولوا جعل بلادنا ساحة حرب لا دخل لنا فيها.

4- نحمل جماعة الحوثي ومليشياتهم كامل المسؤلية فيما حصل من دمار وخراب ودماء وخسائر في بيوت الناس كما نحملهم المسؤلية الكاملة في اغلاق السوق والمتاجر واتلاف تجارتهم وكذلك المزارع التي تقدر خسائرها بالملايين .

*حرر بتاريخ 27/يناير /2019م*