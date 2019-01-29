شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل :السعودية تنقلب على الرئيس هادي و تعلن رسمياً استعدادها لـ"دعم الحوثي والتعاون معه .. وتتعهد بالضغط على الشرعية .. ماذا يحدث والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن بلاده ستضغط على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لقبول الحل السياسي الشامل إذا ما تم تنفيذ اتفاق السويد.

وأكد «آل جابر» في حوار أجرته معه شبكة «إيرين» أن ما تم التوصل إليه في اتفاق استكهولم كان نتيجة الضغوط العسكرية على الحوثيين للقبول ببنود الاتفاق.

وأبدى استعداد الرياض للتعاون مع الحوثيين في أي عملية سياسية قادمة إذا انتهجوا مسار الحل السياسي وقبلوا بالتفاوض مع الحكومة اليمنية وباقي المكونات السياسية.

وألمح السفير السعودي، إلى إمكانية الاستمرار في دعم الحكومة اليمنية حتى وإن كانت جماعة الحوثي جزءا منها، حال قبلت التخلي عن السلاح.

واستبعد «آل جابر» حدوث جولة جديدة من المفاوضات إذا لم يتم تنفيذ اتفاق الحديدة، مؤكدا أن محادثات الأمم المتحدة فتحت الباب لخارطة طريق لحل جميع المشاكل اليمنية.

وحذر من التأخير في تنفيذ اتفاق السويد، مشددا على أن المملكة لن تسمح بتحول اليمن لعراق جديد.