شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعاً من المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الإثنين في قصر اليمامة بالرياض، أصحاب السمو الأمراء، ومفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.