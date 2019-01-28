شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الان وفي هذه اللحظات القبائل تحاصر ابو علي الحاكم بمقر الاستخبارات العسكرية بصنعاء ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد شهود عيان لـ ""الخليج 365"" بان عدد من مشائخ نهم من بيت الاعوج مع عدد كبير من المقاتلين التابعين لهم تحاصر مقر الاستخبارات العسكريه في صنعاء منطقه التحرير

وحسب مصدر قبلي كان متواجداً ان السبب هو قيام ابو علي الحاكم باختطاف احد افراد القبيلة والزج به في السجن



وحسب الشهود ان الوضع الان متوتر للغايه حيث يطالب مشائخ نهم بضرورة اطلاق سراح ابنهم من سجن ابو علي الحاكم مهددين بمهاجمه مقر الاستخبارات واخراجه بالقوة