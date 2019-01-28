شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عنيف في صنعاء وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الانفجار.. تفاصيل وصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، في العاصمة صنعاء، إن انفجاراً عنيفاً سمع دويه اليوم في عدد من مناطق العاصمة، صباح اليوم الأثنين.

وأفاد شهود عيان، بأن الانفجار كان في مصنع لتعبئة الشامبو في ذهبان جولة عمران، بعد تسرب الغاز إلى الكيماوي داخل المصنع.

وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، دون معرفة مزيد من التفاصيل.