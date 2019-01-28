شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل انهياره امام الدولار .. اسعار الدولار والسعودي مساءالاثنين28 يناير 2019م والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني انخفاضه امام الدولار حيث بلغ سعر الدولار في صنعاء 574 ريال، والسعودي 152 ريال. كما وصل سعر الدولار في عدن إلى 562 ريال، والسعودي 149 ريال.

كانت هذه تفاصيل خبر الريال اليمني يواصل انهياره امام الدولار .. اسعار الدولار والسعودي مساءالاثنين28 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.