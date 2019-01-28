شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تبث قبل قليل خبراً محزناً لجميع اليمنيين..! (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل موقع قناة العربية في شريط عاجل لها قبل قليل أن مليشيات_الحوثي اختطفت قبل قليل الأستاذ خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق في العاصمة صنعاء، لكن الموقع المذكور أضاف أنه لم يتسنى له معرفة حقيقة الخبر من مصادر موثوقة حتى الان .

كانت هذه تفاصيل خبر قناة العربية تبث قبل قليل خبراً محزناً لجميع اليمنيين..! (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.