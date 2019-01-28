حضرموت: عشرات القضاة يطالبون بمستحقات وتسويات وظيفية

نفذ عشرات القضاة، ورؤساء المحاكم والنيابات، بوادي وصحراء حضرموت، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام مبنى المجمع القضائي بمدينة سيئون، عاصمة الوادي، بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وطالب المحتجون، بسرعة إصدار الترقيات والتسويات، التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، في مارس من العام المنصرم 2018م.

كما طالب المحتجون، بصرف زيادة الـ"30%"، التي أقرها رئيس الجمهورية، ضمن زيادة رواتب الموظفين في سبتمبر من العام الماضي.

وجاءت هذه الوقفة، بعد دخول القضاة، في إضرابهم الشامل، لأكثر من شهر ونصف، دون جدوى واستجابة لمطالبهم.

