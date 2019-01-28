شكرا لقرائتكم خبر عن اول تدخل دولي لطرد الحوثيين من الحديدة بعد إفشالهم اتفاقية السويد ..شــاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعهد بأن اتفاق الحديدة سينفذ، وأن الحوثيين سوف يغادرون المدينة والموانئ كخطوة أولى باتجاه تحقيق السلام في اليمن.

وأضاف اليماني، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "غوتيريس وعد ألا يخذل الشعب اليمني الذي تربطه به علاقة، خاصة منذ أن كان مفوضا ساميا للاجئين".

​وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، بأن معارك عنيفة دارت في المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة، إثر هجوم لمقاتلي "أنصار الله" بغطاء مدفعي على القوات المشتركة جنوب جامعة الحديدة، وأضاف أن هجوما آخر شنه مقاتلو "أنصار الله" على مواقع للقوات الحكومية شرق مدينة الحديدة.

ووفقا للمصدر، فإن قتلى وجرحى سقطوا جراء المعارك والقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين.

يأتي ذلك فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة ضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن.

وقال غوتيريش، في حوار مباشر على موقع "فيسبوك" خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "إن الحوار أداة أساسية لحل المشاكل". وعبر عن "الأمل في تحقيق تقدم باتجاه الحل السياسي والعملية السياسية لإنهاء القتال في أرجاء اليمن".

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، توصلتا في جولة مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى.