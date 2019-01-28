مصرع قيادي حوثي و20 آخرين في مواجهات بصعدة

لقي قيادي ميداني بارز في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، و20 من العناصر الإنقلابية مصرعهم، أمس، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مثلث باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح قائد ألوية محور آزال العميد ياسر الحارثي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا بعد مثلث باقم مما أسفر عن مصرع القيادي الحوثي المدعو محمد المتوكل و٢٠ إنقلابياً، قبل أن يفر العشرات منهم إلى شرقي مركز مديرية باقم .

وأضاف أن العملية العسكرية أسفرت عن قطع خطوط الإمداد لميليشيات الحوثي واستعادة أسلحة متنوعة .