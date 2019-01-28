عاجل.. انفجار عنيف يهز شمال صنعاء وتضارب الأنباء حول أسبابه

هز انفجار عنيف العاصمة صنعاء، قبل قليل اليوم الإثنين، 28 كانون الثاني، 2019، بحسب إفادة مصادر محلية. وتضاربت الأنباء حول أسباب الانفجار الذي وقع قرب جولة عمران شمالي العاصمة. وذكرت المصادر أن الانفجار العنيف وقع داخل مصنع لتعبئة الشامبو. وأضافت المصادر أن سبب الانفجار وقع بسبب تسرب الغاز إلى الكيماوي داخل المصنع. وأكدت المصادر أن عددا من سيارات الإسعاف شوهدت تُهرع إلى مكان الانفجار. وأشارت إلى أن حريقا اندلع عقب الانفجار الذي سمعه السكان في كل مناطق شمال صنعاء. ولم تتوفر على الفور معلومات حول أعداد الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار. إلى ذلك، قالت مصادر أخرى إن الانفجار قد يكون لقاطرة غاز في محطة أبو مسكة.

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