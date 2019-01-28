البحسني يتسلّم درع عرفانٍ من اتحاد الملتقيات الشبابية بوادي حضرموت

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه اليوم بالمكلا أعضاء اتحاد الملتقيات الشبابية بوادي حضرموت برئاسة رئيس الإتحاد علي صالح بن سعد .

وخلال اللقاء تقّدم أعضاء الاتحاد بخالص الشكر لمحافظ المحافظة نيابة عن شباب وادي حضرموت والمحافظة بشكل عام لدعمه لنشاطات الإتحاد ورعايته ودعمه لقطاع الشباب ، مؤكدين أن دعم السيد المحافظ أسهم في تنفيذ العديد من النشاطات والفعاليات التطوعية والشبابية خلال العام الماضي 2018م منها اقامة دورات تدريبية وتنفيذ برامج توعوية ومسابقات رياضية ونشاطات اجتماعية وتنفيذ نزولات ميدانية للملتقيات الشبابية في معظم المديريات وتقديم الخدمات الانسانية خلال تفويج حجاج بيت الله الحرام ، بالإضافة إلى اقامة المهرجان التطوعي الثاني برعاية محافظ المحافظة ، مشيرين الى أن خطة العام 2019م تشمل اقامة 40 دورة تأهيلية وأنشطة شبابية وبرامج ومسابقات متنوعة ، تهدف الى تأهيل الشباب وتوعيتهم وحفظهم من السلوكيات غير السويّة .

وأشاد المحافظ بالأنشطة والفعاليات التي ينظمها اتحاد الملتقيات الشبابية بوادي حضرموت واقامته للمهرجان التطوعي سنوياً ومساهمته في توعية الشباب وتحذيرهم من خطورة الإنزلاق في براثن التطرف والإنحراف والغُلو ، مؤكداً ان قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تدعم هذه التوجّهات وهذه المناشط الشبابية الفاعلة في المجتمع والمساندة للجهود الرسمية ، ووجّه المحافظ الشكر لمجموعة أرض حضرموت للاستثمار العقاري والتنمية لتقديمها قطعة أرض لإتحاد الملتقيات الشبابية بالوادي لإقامة عليها مقر للإتحاد .

وقام أعضاء اتحاد الملتقيات الشبابية بوادي حضرموت بمنح المحافظ درعاً تذكارياً تقديراً وعرفاناً لدعمه للإتحاد ولشباب وادي حضرموت .