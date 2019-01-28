البحسني يؤكد بدء الشروع قريباً بإعادة سفلتة وتأهيل الشوارع والطرق الرئيسة بمدينة المكلا

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، انه سيتم قريباً الشروع في إعادة سفلتة وتأهيل الشوارع والطرق الرئيسة في مدينة المكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبعض المنظمات المانحة .

وقال المحافظ إن قيادة السلطة المحلية حريصة على اعادة تأهيل الطرق والشوارع ولكنها لم تستعجل الأمور وابتعدت عن المشاريع الترقيعية حتى جرى استكمال الدراسات الفنية وسيتم البدء في اعادة سفلتة الشوارع الرئيسة لمدينة المكلا .

وأشار محافظ حضرموت الى أنه وجّه السلطات المحلية في مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير ومكتبي الصحة والأشغال بتنفيذ حملات رش لمكافحة الذباب والبعوض وحملات تسميم للكلاب المسعورة .