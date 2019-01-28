مليشيا الحوثي تنهب قطعا أثرية من متحف تاريخي بذمار

أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على نهب القطع الأثرية من متحف "بينون" التاريخي شمال شرق مدينة ذمار، وسط اليمن.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، أمس، عن مدير عام فرع الهيئة العامة للمتاحف والآثار والمخطوطات بذمار، فايز الضبياني، أن عناصر مليشيا الحوثي أقدمت على اقتحام المتحف الواقع بمديرية الحداء، ونهبت العديد من القطع الأثرية المهمة بالمتحف، كما أفرغت المكتبة الوطنية وملأت جدران القاعات بصور قتلاها.

وأكد المسؤول اليمني أن مليشيا الحوثي تعمدت نزع الصور الموجودة في جدران المتحف لرموز ثورة 26 سبتمبر/أيلول وصور رؤساء اليمن المتعاقبين على حكمه، واستبدلتها بصور زعيم الجماعة الإرهابية عبدالملك الحوثي.

وحمّل الضبياني مليشيا الحوثي الارهابية مسؤولية العبث بتاريخ وتراث اليمن، مطالبا وجهاء وأعيان قبيلة الحداء بالتحرك لحماية تراث أجدادهم من السلب والنهب، وتوحيد صفهم لردع التصرفات الحوثية المستفزة.

وفي وقت سابق، الأسبوع الماضي، نهبت مليشيا الحوثي مخطوطات وكتبا تاريخية وعلمية، بينها نفائس نادرة، من مركز المخطوطات الأثرية بمدينة زبيد التاريخية الواقعة جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ومن جهتها، أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، الممارسات الحوثية ونهب الآثار، واعتبرته عملا إجراميا بحق التراث الحضاري اليمني، ومخالفة خطيرة للمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحماية التراث الحضاري والمحافظة عليه.