تشهد اسعار الخضروات و الفواكه في العاصمة صنعاء، تفاوتاً كبيراً بسبب موجة الصقيع التي تجتاح العاصمة منذ أيام.
و ينشر موقع (الخليج 365) أسعار أهم أصناف الخضروات و الفواكه واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء ليومنا هذا الاثنين، حسبما رصد مراسلنا:
ـ الطماطم = 450 ريالا
ـ البصل = 450 ريال
ـ البصل الأخضر = 100 ريال للعصبة الواحدة
ـ الكوسة =450 ریال
ـ الكوبش = 150 ريالا
ـ البطاطس = 400 ريال
ـ الليمون = 100 ريال
ـ الخيار = 700 ريال
الباذنجان 400= ريال
ـ الفلفل = 1000 ريال
ـ الجزر = 700 ريال
ـ البيبار = 400 ريال
ـ الموز = 350 ريالا
ـ التفاح خارجي = 1000 ريال
ـ التفاح بلدي = 700 ريال
ـ البطيخ = 300 ريال
ـ الرمان مثلَّج = 1000 ريال
ـ البرتقال أبو سرة = 1000 ريال
ـ البرتقال عادي = 250 ريالا
ـ البرتقال اليوسفي = 1000 ريال
ـ الفرولة = 1500 ريال
ـ الجوافة = 2000 ريال
ـ الكومثرى = 1000 ريال
ـ الشمام = 300 ريال
ـ اللحم الغنمي = 4500 ـ 4000 ريال للكيلو الواحد
ـ اللحم بقري = 4000 ريال
ـ الدقة بقري = 4000 ريال
ـ الدقة غنمي = ريال
ـ الديرك = 3500 ريال
ـ الجحش = 1600 ريال
ـ الثمد = 2000 ريال
ـ عنبرية = 3000 ريال
ـ البياض = 1300 ريال
ـ هامور = 1500ريال
ـ جمبري = 3000 ريال
ـ التونة = 2500 ريال
ـ السخلة = 4000 ريال
ـ البقط = 3000 ريال
ـ باغة = 600 ريال
ـ القد = 4000 ريال
ـ سولفش = 2000 ريال
ـ الغويزي = 2500 ريال
ـ أبو عيون = 3000 ريال
ـ اللخم = 2000 ريال
ـ الزينوب = 2500
ـ وبالنسبة إلى الدجاج، يباع بالحبة حسب الحجم، فهنا ما سعره 1200، و من 1500، و من 1700، و من 200، و 2500 و 3000 ريال. مع الإشارة إلى أنه شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر الأعلاف نتيجة لانهيار العملة المحلية.
ـ أما البيض فيباع الطبق منه والذي يحتوي على 20 بيضة حاليا بـ 1500 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بالعاصمة صنعاء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.