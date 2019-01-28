الإعلان عن ارتكاب (2785) جريمة جنائية في إب خلال 2018

صدر عن إدارة أمن محافظة إب، الخاضعة لسلطات الانقلابيين الحوثيين، التقرير الأمني لمحافظة إب خلال العام 2018 الفائت.

وبحسب التقرير فإن الجرائم الجنائية بلغت نحو (2785) إضافة إلى 165 حوادث غير جنائية، و132 حوادث مرورية.

وتوزعت الجرائم الجنائية بحسب التبويب القانوني للجرائم الجنائية وفق التقرير "40" جريمة ذات الخطر العام، و"1312" جريمة ضد الأشخاص، و"1205" جريمة سرقات واحتيال وانتشال،و"12" جريمة تزوير، و"29" جريمة تمس بالوظيفة العامة،و "7" جرائم تمس بسير العدالة، و"180" جرائم أخرى.

وقال التقرير بان جرائم القتل بلغت (247) جريمة توزعت بين 205 جريمة قتل عمد، و35 جريمة قتل بغير عمد، و5 جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت، و2 جريمة قتل الأصل فرعه.

وكشف التقرير عن 444 جريمة الشروع في القتل و191 جريمة الاعتداء العمد و69 جريمة إصابة بالخطأ.

التقرير الأمني، أوضح أن المحافظة شهدت "431" جريمة سرقة متنوعة موزعة بين 94 جريمة سرقة منازل و65 جريمة سرقة محلات تجارية، وسرقة 29 سيارة و51 دراجة نارية، و54 جريمة نشل ، و56 جريمة سرقة بالإكراه، و82 جريمة سرقة أخرى.

وتطرق التقرير إلى جرائم تمس الإضرار بالمال بواقع "413" جريمة و111 جريمة احتيال و109 جريمة خيانة الأمانة.

ورصد التقرير 10 حوادث تقطع و10 جرائم حرابة و10 جرائم نهب ممتلكات عامة، و27 جريمة مداهمة منازل.

وأغفل التقرير الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية في المحافظة الخاضعة لسلطتها والتي تعد بالآلاف خلال العام الماضي، متوزعة بين جرائم قتل ونهب وسطو منظم على ممتلكات المواطنين الخاصة والممتلكات العامة للدولة وأراضي الأوقاف وجرائم ضد حقوق الإنسان، وذلك في محاولة لتغييب تلك الجرائم والتهرب من العدالة .