قيادي حوثي يعتدي على أكاديمي بجامعة إب بعد كشفه قضايا فساد



اعتدى مسلحون تابعون للقيادي الحوثي "عباس اسحاق" على الأكاديمي في جامعة إب "رمزي الأغبري" بالضرب والاعتداء الجسدي، على خلفية كشفه لقضايا فساد ارتكبها "إسحاق".

وقالت مصادر أكاديمية، لمراسل "يمن شباب نت"، إن المسلحين اعتدوا بالضرب العنيف على الأكاديمي "الأغبري" وشجوا رأسه، بعد كشف الأخير عمليات الاحتيال التي يقوم بها المدعو "اسحاق" ومصادرته لأراضي الجمعية السكنية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة إب .

وأكدت أن القيادي الحوثي المدعو "هاشم اسحاق" تلاعب وصادر أراضي الجمعية السكنية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة إب في ظل استمرار المليشيا في عمليات السطو والنهب لأراضي الوقف والممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.

وكان الأكاديمي" رمزي الأغبري" عمل مؤخرا على استخراج أوامر قهرية لاعتقال المدعو هاشم ولكن هاشم يتهرب من العدالة، بحماية من متنفذين حوثيين كبار.

