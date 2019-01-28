مقتل 21 حوثيا بينهم قيادي بارز في معارك مع الجيش اليمني بصعدة

قتل 21 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي بارز، في معارك مع الجيش اليمني بمعقلهم الرئيسي في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن قائد ألوية محور آزال في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، أن وحدات من الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا بعد مثلث باقم، ما أسفر عن مصرع القيادي الحوثي المدعو محمد المتوكل و٢٠ عنصرا آخرين.

ًووفقا للمصدر، فقد فر العشرات من عناصر مليشيا الحوثي إلى شرقي مركز مديرية باقم.. كما أسفرت العملية العسكرية عن قطع خطوط الإمداد لمليشيا الحوثي واستعادة أسلحة متنوعة، وفقا للمصدر ذاته.

ويخوض الجيش اليمني معارك ضارية مع المليشيا الانقلابية في معاقلها الرئيسية بصعدة، واستطاع خلال الفترة الماضية، وبإسناد جوي من التحالف العربي، تحقيق تقدمات نوعية في 5 جبهات متفرقة داخل صعدة.