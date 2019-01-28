الأمم المتحدة تؤكد قصف مخيم النازحين في حجة وتتلكأ عن تسمية الحوثي

أقرت الأمم المتحدة بتعرض مخيم النازحين في مديرية حرض بمحافظة حجة لقصف أدى إلى مقتل وإصابة 38 مدنيا،ً لكنها تلكأت عن الاشارة الصريحة الى ان ميليشيا الحوثي هي من قام بالقصف.

وحسب الأمم المتحدة، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بمقتل 8 أشخاص وجرح 30 آخرين في قصف مركز جماعي للنازحين داخليا في حرض بمحافظة حجة، فيما وصفته منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي بالأمر المروع.

وأرسلت السيدة غراندي تعازيها العميقة إلى جميع الأسر التي تأثرت بالهجوم، وقالت في بيان صحفي "إن أي هجوم على موقع مدني أمر غير معقول وخرق واضح للقانون الإنساني الدولي."

وشددت منسقة الشؤون الإنسانية على أن "أطراف النزاع ملزمة ببذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين،" وقالت إن "الأشخاص الذين فروا من منازلهم إلى مواقع النازحين قد فقدوا الكثير بالفعل. لا يمكن تبرير مثل هذا الهجوم."

ويقع المركز الذي تعرض للهجوم في 26 يناير بالقرب من منطقة قتل فيها 6 أطفال وامرأتان في حادثة أخرى وقعت في 11 يناير. وقد قتل عشرات المدنيين ونزحت مئات العائلات خلال الشهرين الماضيين في محافظة حجة، لا سيما في حرض وحيران.

ووفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يعاني أكثر من مليون شخص في المحافظة حاليا من انعدام الأمن الغذائي. وقد تلقى أكثر من 1.13 مليون في ديسمبر شخص مساعدات غذائية طارئة وموارد لدعم سبل المعيشة. ويهدف الشركاء إلى الوصول إلى 230 ألف شخص إضافي هذا الشهر.

وتتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018، التي أطلقتها الأمم المتحدة والشركاء لدعم ملايين الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، 2.96 مليار دولار. تلقوا منها حتى الآن 2.57 مليار دولار، أي 87% من الموارد المطلوبة.

وكانت الحكومة الشرعية اكدت ارتكاب الحوثي امس جريمة بشعة ادت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين جراء قصف مخيم للنازحين في مديرية حرض الحدودية مع السعودية.