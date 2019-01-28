أمير جازان يوجِّه المحافظين بمضاعفة جهود خدمة المواطنين

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، المحافظين ومدير عام المتابعة ورؤساء المراكز الذين تم تكليفهم بالعمل في عدد من محافظات ومراكز المنطقة، بمضاعفة جهودهم.

جاء ذلك خلال استقبال أمير جازان المحافظين الجدد بمكتبه، اليوم الأحد، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ حيث شدد على مضاعفة الجهود في خدمة المواطن والمقيم، أثناء تنفيذ المسؤولين لمهامهم.

وتناول اللقاء، بحث الموضوعات التي تهم المحافظات مع مختلف الإدارات الحكومية والخطط والبرامج والمشروعات التنموية التي تشهدها محافظات ومراكز المنطقة , والسبل الكفيلة بسرعة إنجاز تلك المشروعات وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.

من جانبهم أبدى المحافظون، ومدير عام المتابعة، ورؤساء المراكز المكلفون، سعادتهم بتوجيهات أمير منطقة جازان، منوهين بما يشمل المحافظات والمراكز من متابعته ومتابعة نائبه المباشرة.

كان الأمير محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان بحث مع وزراء التجارة والصناعة والاستثمار وشؤون البلديات والطرق والتعليم، في العاصمة الرياض، عددًا من الملفات، على رأسها دعم مدارس الحد الجنوبي والقطاع الجبلي وتسريع مشاريع الطرق.

وبحث نائب أمير المنطقة، خلال اللقاء مع وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، احتياجات منطقة جازان من المشروعات التعليمية والخدمات التي تقدمها الوزارة، وتسريع إنجاز المشروعات التعليمية، إضافة لعدد من الموضوعات التي تهم مدارس الحد الجنوبي التابعة لإدارتي التعليم بجازان وصبيا، وتوفير احتياجات الطلاب والطالبات من تجهيزات وخدمات تعليمية وكل ما من شأنه تهيئة البيئة التعليمية والتربوية التي يحتاجها طلاب وطالبات مدارس الحد الجنوبي بوجه خاص وزملائهم الطلاب والطالبات بجميع المدارس بالمنطقة.

كما بحث احتياجات المنطقة المستقبلية من المشروعات التعليمية وسبل دعم وتسريع إنجاز المشروعات المعتمدة- تحت التنفيذ- وفق الخطط والآليات والبرامج المعدة لذلك، وحاجة المنطقة لافتتاح إدارات تعليم بالقطاعين الحدودي والجبلي، ودعم مخصص نقل الطلاب والطالبات بمدارس الحد الجنوبي والمحافظات الجبلية، إلى جانب العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الوزارة بمنطقة جازان.

كما بحث نائب أمير المنطقة ما تم بشأن اعتماد مشروع طريق جازان عسير المقترح الممتد من الفرعاء بمنطقة عسير، وصولًا إلى الطريق الساحلي بالقرب من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، واستكمال الطريق الساحلي بطول ١٣٠ كيلومترًا ويربط شمال منطقة جازان بجنوبها، وسبل تسريع إنجاز المشروعات المعتمدة والتي تحت التنفيذ من الطرق الرئيسية والمحورية والفرعية والترابية والتقاطعات العلويةً بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.