الدفاع المدني يؤكد ضرورة اتّخاذ أعلى درجات الحذر والحيطة

أكد الدفاع المدني على أهمية اتّخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر واتباع تعليماته، وذلك بسبب تقلبات الطقس التي تشهدها المملكة.

جاء ذلك بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي أفادت بتعرّض معظم مناطق المملكة لتقلبات جوية تتمثل في (رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة).

وأكد الدفاع المدني على أهمية اتّخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات متمنيًا السلامة للجميع.

وكانت هيئة الأرصاد قد أطلقت تحذيراتها للمواطنين من تقلّبات الطقس عبر الرسائل النصية.