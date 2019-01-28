مصرع القيادي الحوثي "محمد المتوكل" مع عدد من المسلحين في صعدة

أعلن الجيش الوطني مصرع قيادي حوثي بارز في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مثلث باقم بصعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد ألوية محور آزال العميد ياسر الحارثي أن وحدات من الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا بعد مثلث باقم مما أسفر عن مصرع القيادي الحوثي المدعو / محمد المتوكل / و٢٠ إنقلابياً، قبل أن يفر العشرات منهم إلى شرقي مركز مديرية باقم.

وأضاف "أن العملية العسكرية أسفرت عن قطع خطوط الإمداد لميليشيات الحوثي واستعادة أسلحة متنوعة".

وتتواصل الاشتباكات في عدد من جبهات القتال في صعدة وذلك ضمن العملية العسكرية التي أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".