الكشف عن حقيقة قصف التحالف في حجور.. ورصد أخر التطورات

كشف نشطاء عن حقيقة ما تردد عن تنفيذ طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية غارات جوية لدعم المواطنين الذين يتعرضون للتنكيل من قبل الميليشيات في منطقة حجور بمحافظة حجة.

وقال الناشط عامر السعيدي في تغريدة "لا تخجل بعض القنوات والمواقع الإخبارية اليمينة من نشر الكذب و الخداع".

وأضاف "يا جماعة الخير لا توجد أي غارات للطيران في حجور ولا نريد ذلك، مؤازرة حجور ليست بالطيران، بل بزحف الجيش الوطني من مثلث عاهم نحو حجور في أسرع وقت. اخجلوا".

وقال "نحاول أن ننقل لكم الحقيقة دون مبالغات ولا عنتريات على وسائل التواصل يعجنها ويخبزها بعض المتفاعلين بحسن نية غالبا وبلا إدراك للنتائج الانعكاسية السلبية التي تخلفها البطولات الوهمية على حساب المعنويات وعدالة القضية وتعاطف الناس معها".

وكان السعيدي أوضح في وقت سابق بمنشورات تابعها الخليج 365 على صفحتها أن الجبال في حجور -هي مفتاح دخول أي جيش قادم من الساحل باتجاه صعدة وعمران وحتى صنعاء، ابتداء من الأتراك والأئمة والإدريسين و انتهاء بالقوات الجمهورية في الستينات وبالجيش الوطني قريبا إن شاء الله وقال إن "استبعدنا احتمال الخذلان وهو احتمال كبير ومؤلم".

أما الخبير العسكري يحيى أبوحاتم فقال "إذا حكومتنا الشرعية غير قادرة على دعم أبناء حجور، فعليها تفعيل باقي الجبهات بقوة لمنع الحوثي من التحشيد ضد حجور بكل قواه. لذا لابد من اشغاله وتشتيت قدراته، وذلك من أضعف الإيمان".

من جانبه قال وزير الإعلام معمر الإرياني مساء اليوم "فشلت المليشيا الحوثية في كسر إرادة حجور رغم ترسانة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي نهبتها من مخازن الدولة ورغم الحصار والتجويع والاختطافات التي طالت مشائخ وأبناء القبيلة في النقاط بين المحافظات والعاصمة صنعاء،وستفشل حملة شراء الولاءات والاختراقات في اخضاع هذه القبيلة الشامخة".