الكشف عن قرار حوثي بتجميد عمل المنظمات وتأسيس تابعة لهم.. وثيقة

كشفت وزير الإعلام معمر الإرياني وثيقة عن تجميد مليشيا الحوثي لنشاط كافة المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها، مؤكدا منحها تصاريح لمنظمات جديدة تابعه لها.

وقال وزير الإعلام في تصريحات له اليوم "اصدرت ‎المليشيا الحوثية الايرانية توجيهات "سرية" في نوفمبر العام الماضي تقضي بمنع إصدار التراخيص والتجديد السنوي لمنظمات المجتمع المدني(الاتحادات والنقابات والجمعيات والائتلافات)،ما يعني عمليا تجميد نشاط جميع مؤسسات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها حتى إشعار آخر.

وأشار الى ان القرار الذي يعيد الخليج 365 نشره وثيقته، يجمد عمل جميع منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة ‎المليشيا الحوثية الايرانية وايقافها بحكم قضائي ومحاكمتها،بحكم أن كل تلك المنظمات بصنعاء تحديدا تعمل بتصاريح منتهية بسبب رفض المليشيا تجديدها،فيما مصادرنا تؤكد أنها منحت عددا من التصاريح بعد هذا القرار لمنظمات تتبعهم.

واختتم الوزير الإرياني تصريحات قائلا: ‏قرار ‎المليشيا الحوثية إضافة إلى كونه ينتهك الدستور والقوانين اليمنية التي تكفل وتنظم إنشاء المنظمات المدنية وترعى نشاطها، فإنه يكشف عن مخطط لتقييد الحريات ومنع مؤسسات المجتمع المدني عن اداء دورها في تمثيل مصالح المواطنين ويبشر بحقبة سوداء للعمل المدني في باقي مناطق سيطرتها .

وتأتي المعلومات عن القرار الحوثي بعد فضائح الميليشيات في الشهور الأخيرة بسرقة المعونات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية ومنها برنامج الأغذية العالمي.

وفي أحدث المعلومات، كشف مصدر في وزارة الصحة بصنعاء عن قيام متتفذين في الوزارة بنهب مئات الملايين المخصصة كحوافز لموظفي المراكز الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وسط تكتم شديد حول مصير هذه المبالغ.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط عن المصدر أن متنفذين في وزارة الصحة بصنعاء تسلموا مبالغ مالية كبيرة كانت مخصصة حوافز لموظفي المراكز الصحية وقد تمكنوا من تسلم المبالغ بعد قيامهم بتزوير وثائق تسلم الموظفين، مضيفة بأن الملايين التي تسلمتها الوزارة في ظروف غامضة تعد حوافز ممولة من منظمات دولية ( في إشارة إلى منظمة اليونيسف ) لموظفي المراكز الصحية ، التي دعمت بسبب الوضع الصحي وغياب تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في تلك المراكز فضلا عن تعنت وزارة الصحة ورفضها وتهربها من تسليم وصرف تلك المبالغ لمستحقيها .

وتشن الميليشيات حملة ضد المعارضين لها بينهم النشطاء الحقوقيين في اطار حملتها للتغطية على الفضائح بممارساتها.