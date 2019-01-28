رئيس الوزراء يعزي بوفاة رائد الفن التشكيلي عبدالجبار نعمان.. سيرة ذاتية

تقدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد بالتعازي برحيل رائد الفن التشيكلي في اليمن عبدالجبار نعمان.

وقال رئيس الحكومة في تغريدة له رصدها بحزن بالغ وأسى عميق، ودعت اليمن فنانها الكبير عبدالجبار نعمان الذي رأى اليمن بعينين فريدتين، رسمها بيد عاشقة، حرس ألوانها وحفظها حيث لاتصل الحرب والفناء؛ حفظها في لوحات خالدة.العزاء لعائلة الراحل العظيم. العزاء لفناني اليمن ومبدعيها، ولليمنيين جميعاً.

وكان مصطفى النعمان أكد وفاة رائد الفن التشكيلي، وقال: مات اخي وصديقي الفنان عبدالجبار بعد ان اهمله الجميع في حياته وتخلى عنه الاقارب والاصدقاء، ولم تلتفت اليه الحكومة لانها منشغلة بحماية فسادها. وزارة ثقافة لا تعلم ولا تعمل لا نتوقع منها اي فعل إيجابي للمبدعين! الان يسرع الجميع لتأبين عبدالجبار والحديث عن ابداعه وفنه!

وفيما يلي ينشر الخليج 365 من هو عبدالجبار نعمان؟

تاريخ الميلاد 1368 هـ / 1949 م

ولد في بلدة (ذبحان) في مديرية (الشمايتين) في محافظة تعز، ودرس جزءا من المرحلة الابتدائية في مدينة تعز، ثم انتقل إلى مدينة عدن، فأكمل فيها دراسته حتى المرحلة الثانوية، ثم سافر إلى القاهرة بأمر من الرئيس (جمال عبدالناصر)، والتحق بمعهد الفنون الإيطالية، فحصل على درجة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1393هـ/1973م.

أقام أول معرض تشكيلي له في مدينه صنعاء، افتتحه الرئيس (عبدالله السلال)، وكان ضمن لوحات هذا المعرض لوحة للرئيس (جمال عبدالناصر)، وبسبب هذه اللوحة حصل صاحب الترجمة على منحة إلى القاهرة لدراسة الفن التشكيلي، وبعد عودته إلى مدينة صنعاء أقام معرضا، ثم توالت بعد ذلك إسهاماته في مجال الفن التشكيلي، فمثل اليمن في عدد من المعارض الدولية والعربية، وعمل مشرفًا ومشاركا في كثير من الأسابيع الثقافية اليمنية في عدد من الدول العربية والأجنبية، وأقام العديد من المعارض في عدد من الدول العربية، وفي كل من روسيا، وبلغاريا، وألمانيا، وبريطانيا، ويوجد عدد من لوحاته لدى أشخاص ومؤسسات في كل من هولندا وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وكندا، واليابان، ودول الخليج العربي، ومن أهم أعماله لوحة جدارية اقتنتها الأمم المتحدة عن الحرب والسلام، وعدد من اللوحات الجدارية لدى عدد من الجهات الرسمية في اليمن.

حصل على عدد من الجوائز والأوسمة، منها: جائزة اللوحة الذهبية، وشهادة استحقاق من منظمة (unicef)، ووسام مأرب من الدرجة الثانية، وكرمته وزارة الثقافة عام 1427هـ/2006م.

عمل رئيسًا للجنة التحكيم الخاصة بجائزة رئيس الجمهورية في مجال الفن التشكيلي لمدة ستة أعوام.

متزوج، وله ستة أبناء.