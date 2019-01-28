إدارة شرطة تعز تدشن الاستراتيجية الأمنية للعام 2019

دشنت إدارة شرطة محافظة تعز، صباح اليوم، الاستراتيجية الأمنية لعام 2019، في حفل رسمي برعاية محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ نبيل شمسان ومدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي.

واستعرضت خلال الحفل فلاشات قصيرة أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية في المحافظة خلال العام الماضي 2018 على المستوى المؤسسي والميداني، موضحة بالأرقام معدل ضبط الجريمة ومستوى أداء الأجهزة الأمنية مقارنة بالأعوام السابقة.

بدوره استعرض العميد منصور الأكحلي مدير عام شرطة المحافظة في كلمته، أبرز ملامح الاستراتيجية الأمنية للعام 2019 مؤكدا أن العام الحالي سيشهد استكمال بناء المؤسسة الأمنية وسيمثل مرحلة متقدمة للأداء الأمني وفق خطط متكاملة لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في جميع المناطق المحررة بالمحافظة.

موضحا أن استراتيجية العام الحالي تولي الكادر البشري اهتماما كبيرا، من خلال تدريب الضباط والأفراد مهنيا وبدنيا، بالإضافة للتنظيم الإداري للمؤسسة الأمنية وتحقيق التنسيق المتكامل عبر الربط المعلوماتي لجميع الإدارات والمؤسسات الأمنية.

وتطرق العميد الأكحلي لما حققته إدارة شرطة تعز خلال العام الماضي، موضحا أنها واجهت معوقات كبيرة تسببت بكثير من الصعوبات والتحديات الأمنية التي تمكنت إدارة الشرطة من تجاوزها، إيمانا منها بالمسؤولية الوطنية وحتمية الالتزام بها مهما كانت العوائق جسيمة، مثمنا دعم وزارة الداخلية والسلطة المحلية.

من جانبه أشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، بانجازات إدارة شرطة تعز التي استطاعت ترتيب المؤسسة الأمنية وإعادة تفعيل جميع أجهزتها رغم التحديات الكبيرة والظروف الصعبة التي عاشتها المؤسسة الأمنية، مشيرا إلى التحسن الكبير الذي شهدته المحافظة خلال العام الماضي مقارنة بالفترة السابقة.

مثمنا دور المؤسسة الأمنية في إعادة هيبة الدولة، وتمكين مؤسساتها المختلفة من ممارسة مهامها، وتحقيق نسبة متقدمة من استقرار الوضع الأمني.

حضرحفل تدشين الإستراتيجية وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ووكيلي المحافظة الشيخ عارف جامل والدكتور عبدالحكيم عون واركان حرب المحور العميد عبدالعزيز المجيدي ورئيس جهاز الأمن السياسي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وقائد اللواء 22ميكا وقائد اللواء 17مشاه واركان حرب اللواء 35مدرع وعددآ من القيادات الأمنية والعسكرية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية في المحافظة.