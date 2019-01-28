اطلاق برنامج الدعم النفسي الاجتماعي التربوي للمعلمين بمأرب

أطلق مكتب التربية والتعليم بمحافظة مارب، اليوم الأحد، بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسف" المرحلة الاولى من برنامج الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي للمعلمين في خمس مديريات بالمحافظة.

وتتضمن المرحلة الأولى بناء قدرات (76) معلماً ومعلمة من مديريات مجزر، صرواح، الوادي، حريب و الجوبة، وتعريفهم بأساسيات التدريب وأساليب الدعم النفسي، وإكسابهم المعارف والمهارات والخبرات اللازمة حتى يكونوا قادرين على توصيل الرسالة المطلوبة في تأهيل وتدريب زملائهم المعلمين في المدارس والذين سيقومون بدورهم بعكسها للطلاب .

وفي التدشين، أكد وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح، على أهمية هذا البرنامج في تخفيف الاثار النفسية التي تعرض لها المعلمين جراء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني .. لافتاً إلى ارتفاع أعداد الطلاب بمدارس المحافظة بشكل كبير جراء استمرار النزوح السكاني من المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب والذين يعانون من آثار وصدمات نفسية نتيجة الأوضاع المأساوية للحرب التي عاشوها في محافظاتهم واثناء النزوح والمشاكل المصاحبة للوضع المعيشي الصعب في مناطق النزوح .

واشاد الدكتور مفتاح بالتعاون المشترك بين مكتب التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف لاطلاق هذا البرنامج واقامة هذه الدورات الهامة .. مشدداً على ضرورة متابعة وتقييم مراحلها التالية في الميدان حتى تعم الفائدة المدرسين والطلاب في المدارس المستهدفة.

من جانبه أوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور علي العباب، أن هذا البرنامج سيكون له مردود ايجابي وأثر فعال ومثمر في تحسين العملية التربوية بشكل عام بالمديريات المستهدفة كونها ستعيد تأهيل المرسين والطلاب نفسياً في المناطق الأكثر استقبالاً للنازحين، وستعمل على رفع قدراتهم ومعنوياتهم ليؤدوا رسالتهم التربوية بشكل افضل.

وأشار إلى أن المعلمين المشاركين في المرحلة الأولى سيتولون تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التي تتضمن تدريب (940) معلم ومعلمة في المدارس التي يعملون بها الأمر الذي سينعكش ايجابياً على العملية التربوية والتحصيل العلمي للطلاب .