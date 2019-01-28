طلاب كلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت يطالبون باستئناف الدراسة

أقيمت صباح اليوم الاحد وقفة احتجاجية لطلاب كلية الهندسة والبترول جامعة حضرموت احتجاجا على استمرار اضراب هيئة التدريس بالكلية وغياب أفق انفراج الازمة الحالية التي أدت إلى توقيف العملية التعليمية في ظل صمت مريب ومخزي من قبل رئاسة الجامعة.

حيث ندد الطلاب بعرقلة سير العملية الاكاديمية في الكلية لأسبوعين ماضيين من التاريخ الذي أعلنته الجامعة في وقت سابق لبدء الدراسة في النصف الثاني من السنة الدراسية، معبرين عن غضبهم من السياسة التي تنتهجها الجامعة من صمت مخزي وتجاهل حل الاضراب واستئناف الدراسة.

وناشد المجلس الطلابي بكلية الهندسة والبترول محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني والسلطة المحلية بالمحافظة ورئاسة جامعة حضرموت بضرورة التدخل العاجل وإيجاد حلول مرضية للجميع وعودة سير الدراسة مشيرين إلى أن تأخير وضع حلول لهذه الأزمة ستنعكس سلبا في تأجيل الدراسة وضغط الطلاب في الخطة التعليمية.

وتخللت الوقفة الاحتجاجية رفع يافطات فيها عبارات تستنكر استمرار الاضراب وتعليق الدراسة مرددين شعارات مطلبية.

الجدير بالذكر أن الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد دعوات اطلقها المجلس الطلابي بالكلية نتيجة تعليق الدراسة من قبل هيئة التدريس أثر مطالب حقوقية.

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إلى وزارة المالية في المحافظة، بصرف مستحقات المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم في ساحل ووادي حضرموت لشهر يناير 2019م (التسويات) وذلك كعهده على مكتبي التربية والتعليم بالساحل والوادي والتي يطالب بها المعلمون على أي تقيّد تلك المبالغ كعهده على المكتبين وتستعاد عند وصول المستحقات المالية من وزارة المالية وحتى تستكمل وزارة التربية والتعليم التعزيز المالي مع وزارة المالية بوصفهما الوزارتين المعنيتين بالصرف .

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي تقديراً لجهود المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم في ساحل ووادي حضرموت وعرفاناً بعطاءاتهم في هذا الحقل المهم ، ودورهم البارز في تربية الأجيال وتعليمهم .

وكان المحافظ البحسني وجه مشكوراً نهاية العام الماضي بصرف استحقاق مالي لشهر واحد للمعلمين تقديراً لمكانة المعلم ولمصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية في المحافظة .

علماً بأن هذا المستحقات يتم متابعتها لدى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء لجميع موظفي وزارة التربية والتعليم إلاّ أن المحافظ البحسني استثنى المعلمين في ساحل ووادي حضرموت تقديراً لمكانة المعلم وحتى يتم صرف المستحقات من الجهة المعنية بالصرف وهي وزارة المالية .