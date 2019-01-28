محروس يوجه بتحديد ووضع معالم على أرضية كلية المجتمع بسقطرى

أصدر محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، توجيهات إلى مدير عام العقارات بالمحافظة محمد سعد، وإدارة كلية المجتمع المتمثلة بعميد كلية المجتمع سقطرى د. نديم حسن بدوس العُزيبي، ومدير التعليم الفني عبدالله المعولي، بتحديد ووضع معالم على أرضية الكلية وبازالة اي عمل مستحدث في حرم أرضية الكلية بعتبارها مرفق تعليمي ويجوز استحداث فيها.

ولفت محروس، قائلاً: انه كان خلال تواصله مع وزير التعليم حيث ابداءت الوزارة بتفكير بإنشاء كلية المجتمع، وخصوصاً ان محافظة سقطرى حتى اليوم لا تمتلك مبنى خاص لكلية المجتمع بالمحافظة.

إلى ذلك، ناقش محافظ سقطرى رمزي محروس، مع مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة سعد بازياد ومدير مكتب وزارة الثروة السمكية مبارك هادف الآلية الخاصة بتوزيع القوارب والمحركات البحرية للصيادين المتضررين جراء اعصاري "تشابالا" و "ميج" بالمحافظة.

وفي الاجتماع أكد محروس، على ضرورة التزام مختلف الجهات المانحة بالآلية الخاصة المتفق عليها بشان توزيع القوارب ومعداتها المختلفة لضمان وصولها للمتضررين والمستحقين من الصيادين الفاعلين في خدمة الاصطياد.

من جانبه أوضح مدير عام المصائد السمكية سعد بازياد بان القطاع السمكي بالمحافظة بدءة تعيد له الحياة تدرجياً بعد تأثره بشكل كبير جراء الأعآصير.

وحضر اللقاء مدير عام مكتب الثروة السمكية مبارك هادف.

وفي محافظة حضرموت نظم قضاة محاكم ونيابات مديريات الوادي والصحراء، اليوم، وقفة احتجاجية بساحة المجمع القضائي بسيئون بناء على دعوة نادي قضاة الجنوب الذي دعاء لها اليوم والتي تتزامن معها وقفات احتجاجية في العديد من المحافظات المحررة والتي تطالب مجلس القضاء الاعلى بسرعة اصدار واعتماد الترقيات والتسويات التي اقرها مجلس القضاء في شهر مارس 2018م .

وفي الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها موظفو السلطة القضائية ومحامون وعدد من المواطنين ناشدوا خلالها مجلس القضاء الاعلى في سرعة البت في متطلبات ومستحقات القضاة لما من شانه البت في قضايا المرتبطة بالمواطنين لاسيما التي على ذمتها سجناء والتي البعض انتهت مدة حجزهم ومنهم من يطالب التأكيد على وثائق مهمة .

ولفتو بأن اغلاق ابواب المحاكم والنيابات منذ 9 ديسمبر 2018م الى يومنا هذا كان له الاثر السلبي في قضايا المجتمع .

الجدير بالذكر بأن قضاة محاكم ونيابات حضرموت الوادي والصحراء كانت الوحيدة على مستوى الوطن في الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن كانت تعمل وتبت في قضايا المواطنين اول بأول وكانت الشعلة المضيئة في اداء مهامها واصدار احكامها .

وشكل وقوفها من تراكم القضايا والتي رفعت على اثرها العديد من المناشدات الى الجهات المختصة بسرعة التدخل في سرعة حل تلك القضايا سيما المرتبطة بالترقيات والتسويات كون القضاة مثل ما هو عليهم واجبات لهم ايضا حقوق .

هذا وكان المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي، قد أصدر، مساء يوم أمس السبت، تنويه وإعلان هام للقضاة المتواجدين في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها وهي: ( لحج - أبين - الضالع ) .

وجاء في نص الإعلان الذي تحصل "الخليج 365"، على نسخة منه، بأن على عموم القضاة المتواجدين في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة [ لحج - أبين - الضالع ] ضرورة الحضور الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد 27 بناير 2019م، الى المجمع القضائي الكائن به مقر مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح البيان بأن الهدف من الحضور هو "للتصدي فيما يحاك ضد القضاة بشأن كشوفات تسويات درجاتهم القضائية ولمخالفة المجلس توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأنها".

وفي وقت سابق، أعلن نادي القضاة الجنوبي تعليق العمل الشامل والمفتوح في مختلف المحاكم والنيابات يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018م حتى يتم الاستجابة لمطالب القضاة من أعضاء السلطة القضائية ، مشيرا بان للمكتب التنفيذي للنادي الحق في اللجوء الى خيارات أوسع وأعلى، وان على جميع القضاة أعضاء السلطة القضائية العاملين في جميع مستويات السلطة القضائية التقيد والالتزام والتفاعل مع ذلك .

واوضح المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في بيان هام وعاجل ( ملحق ) لبيانه السابق وصدر عنه اليوم بالقول : " إن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي كان في حالة انعقاد دائم منذ اختتام وقائع الاجتماع التشاوري الموسع الثاني لأعضاء السلطة القضائية الذي انعقد في العاصمة عدن بتاريخ العاشر من نوفمبر 2018م والذي بموجبه خرج القضاة المجتمعون بعدد من القرارات بشأن تسوياتهم في الدرجات القضائية بشكل أساسي والتطبيب والحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها وتفويض المكتب التنفيذي للنادي بمتابعة ما خرجوا به " .

واضاف : " وإن المكتب التنفيذي للنادي منذ ذلك التاريخ وهو في حالة متابعة مستمرة ساعياً بشأن تنفيذ قرارات ذلك الاجتماع الموسع لعموم القضاة ، وأنه عند انتهاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت لمجلس القضاء الأعلى دخل القضاة في تنفيذ ما خرجوا به بشان تعليق العمل في المحاكم والنيابات يومي الأحد والخميس ولمدة أسبوعين - إلا أنه ومن خلال المتابعة تبين أن ليس هناك جدية وسعي من المجلس في القيام بواجباته ومسؤولياته بشأن تنفيذ قراره المتعلق بإقرار التسويات في اجتماعه بتاريخ 28 مارس 2018م، ومع كل ذلك كان المكتب التنفيذي يلتقي بالمكلفين من المجلس بغية الخروج بحلول ترضي أعضاء السلطة القضائية الذين طالهم الظلم الطويل في حقوقهم المشروعة بشأن تسويات درجاتهم القضائية، وقد كانت هناك العديد من اللقاءات بهم الا أنها قد وصلت الى طريق مسدود، حيث أن هناك من أعضاء مجلس القضاء الأعلى يحاول تعطيل تلك اللقاءات وإفشالها، وقد تم لهم ذلك حيث لم تسفر تلك اللقاءات الى أية حلول جدية في الاستجابة لمطالب أعضاء السلطة القضائية، مع أن هناك من أعضاء المجلس كان يسعى جاداً وبصدق على إيجاد الحلول ودعم قرارات الاجتماع التشاوري الموسع الثاني الا أن صوت تأزيم الموقف وعدم إيجاد الحلول كان هو الأقوى " .

ليختتم المكتب التنفيذي للنادي بيانه قائلا : " وإذ نذكّر مجلس القضاء الأعلى من أن التجاهل وعدم التعاطي المسئول مع مطالب القضاة المشروعة تتجه جميعها الى تحميل المجلس تبعاتها وتبعات ارتفاع سقف المطالب في القادم من عموم أعضاء السلطة القضائية .. وإذ يود المكتب التنفيذي أن يضع الجميع في الصورة من خلال ما تم استعراضه آنفاً مؤكدا بأنه لم يصل الى حل مع مجلس القضاء الأعلى بشأن التسويات للدرجات القضائية، وعلى ذلك فإن ما تقرر في الاجتماع التشاوري الموسع يعتبر سارياً، ووجب التذكير أن تعليق العمل الشامل والمفتوح في المحاكم والنيابات يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018م حتى الاستجابة لمطالب القضاة أعضاء السلطة القضائية .. وللمكتب التنفيذي الحق في اللجوء الى خيارات أوسع وأعلى، وعلى جميع القضاة أعضاء السلطة القضائية العاملين في جميع مستويات السلطة القضائية التقيد والالتزام والتفاعل مع ذلك " .