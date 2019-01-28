عام على مقتل الإعلامي أسامة سلام بتعز.. تفاصيل مؤثرة

نشر مرصد الحريات الإعلامية في اليمن تقريراً بمناسبة عام على استشهاد الصحفي أسامة سلام بعد أيام من مقتل مصورين صحفيين آخرين.

وأوضح المرصد في التقرير الذي يعيد نشره الخليج 365 أنه في مثل هذا اليوم من العام الماضي 27 من يناير 2018 ، قتل المصور الاعلامي اسامة سلام اثناء تغطيتة للمعارك بين قوات الحوثي وقوات الحكومة اليمنية بالجبهة الشرقية بتعز ، ويأتي ذلك بعد أيام فقط من مقتل المصور الصحفي محمد القدسي، وإصابة الصحفي بشير عقلان، بنيران الحوثيين، في منطقة الخيامي بالمحافظة ذاتها.

الصحفي اسامة سلام ناشط حقوقي ومصور صحفي قتل وهو يبلغ من العمر 41 عام ولد في محافظة صنعاء ، درس بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة الحديدة ، وكان له اسهامات كبيرة في ممارسة الانشطة الطلابية ، حيث كان رئيسا لاتحاد طلاب كلية التجارة ونائبا لرئيس اتحاد طلاب جامعة الحديدة.

وبعد مقتل أسامة ساءت حالة والدته الصحية والتي كانت حينها في مصر للعلاج برفقة والدة واخيه واخته التي كانت تحضر الماجستير ، لم تستطع والدتة العودة الى تعز لتوديع ولدها ، وفي منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي قررت والدتة العودة إلى تعز فسأت حالتها عند تذكرها لولدها وتوقفت جميع وظائف جسمها فادخلت العناية المركز وفي ال 19 من ديسمبر توفت ونقل جثمانها إلى تعز ودفنت إلى جوار ولدها .

وعبرت جلاء العبسي وهي إحدى قريبات الصحفي اسامة عن اعتزازهم وفخرهم باسامة الذي قتل وهو يحاول أن ينقل معانات أبناء تعز والجرائم التي يمارسها الحوثيين ضد المدنيين ، وترك خلفة زوجتة وطفل لم يتجاوز الخامسة ، حيث عمل أسامة مع مجموعة من رفاقة على العمل الإنساني والحقوقي ، واقترن إسمة في كثير من المواقف الإنسانية ، والوقفات الحقوقية ، والتوثيق والرصد .

وقتل اسامة وهو حامل قضية تعز ، يوثق قبح جماعة الحوثي وجرائمها ضد المدنيين في تعز ، وقتل قبلة رفيقة محمد القدسي ، ولحقته رفيقته ريهام البدر ومؤمن المخلافي الذين حملو نفس قضيته ونضاله .

الاعلامي يزن السوائي أحد أصدقاء اسامة قال تعرفت على اسامة سلام في ساحة الحرية تعز ابان ثورة ١١ فبراير عرفته شاب يمتاز بسمة قائد ثوري يستطيع التاثير على من حوله ايضا عنده ميزة جميلة جدا وهي فن التفاوض مع الخصم او مع من حوله ويخرج بنتائج وحلول لكل اشكالية تحدث

كانت علاقتي مع الاخ اسامة قوية جدا وخصوصا بعد ثورة ١١ فبراير في عام ٢٠١٤ اسسنا فريق شباب وشابات تعز وكان الاخ اسامة من قيادة هذا الفريق وكنا ننفذ العديد من الانشطة الثورية والانسانية كالاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية واللقاءات مع الاحزاب والشخصيات المهمة والمسؤولين لمناصرة الكثير من القضايا الحقوقية والانسانية في محافظة تعز برفقة العديد من الزملاء ، في الوقت الذي كان اسامة اكثرنا حماسا وتفاعل وحركة وتفاؤول وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الانساني.

وكان اخر لقاء لي مع اسامة سلام في صالة عزاء اخر يوم صديقنا الاعلامي محمد القدسي وجلسنا مع بعض وصباح اليوم الثاني دخلت النت كعادتي واقرأ منشورات للاخ رضوان الحاشدي والاخ عبد الرحمن عبده صالح عن مقتل اسامة سلام فحاولت اتجاوز المنشورات واكذبها واقول بيني وبين نفسي كذب لاننا لم نصحي من صدمة مقتل صديقنا محمد القدسي فاتصلت لاخي صادق السوائي فاكد لي الخبر يقولي اسامة استشهد... يالله مسكت على راسي و كانت فاجعة وصعقة لم تحدث لي من قبل مقتل محمد القدسي قبل اسامة بثلاث ايام ويلحقه اسامه اليوم الرابع من مقتلة للان لم استوعب ما حدث لهم ومازلت اتذكر كل لحظة عشناها معا وكانهم مازالوا على قيد الحياة.

أما المصور الاعلامي حمزة مصطفى قال عرفت اسامة قبل الحرب تحديداً في 2013 وكنت في كل فعالية احضر لتغطيتها كان حاضراً ومشارك ولا يترك الوقت يمر دون ان يخدم مدينتة

وعند بدء انقلاب جماعة الحوثي على الوطن والجمهورية لازلت اتذكر كيف كانت روحه نشيطة ونحن نعد الفعاليات الرافضة لجماعة الحوثي .

وفي 21 من سبتمبر عند اقتحام الحوثيين صنعاء تجمعنا وسط مدينة تعز وبدانا في كتابة الشعارت ، كان اسامة رحمة الله علية بيننا ومعنا كما عهدناه .

اتذكر اسامة وهو في الصف الاول يقود التظاهرة

عاد الجميع للمنزل انذاك وبقى اسامة سلام وانا وعدد بسيط ربما كنا 11 شخص فقط ، كان اسامة يمدنا بالامل في كل مره نفقدة ، نشيطاً مفعم بالنضال والحيوية.

وفي عزاء محمد القدسي بتاريخ 26/1/2018 كان اسامة سلام حاضراً وهمس في اذني وقال لي '' بكرة نروح شرق المدنية نوثق '' قلت له تمام اتصل بي صباحاً ..ولم يتصل .. اتصل صديق قال لي اسامة قتل ! ، لم نكن قد تخلصنا من الصدمة التي منينا بها برحيل محمد ولحق به اسامة .

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ففي مثل هذا اليوم من العام الماضي 27 من يناير 2018 ، قتل المصور الاعلامي اسامة سلام اثناء تغطيتة للمعارك بين قوات الحوثي وقوات الحكومة اليمنية بالجبهة الشرقية بتعز ، ويأتي ذلك بعد أيام فقط من مقتل المصور الصحفي محمد القدسي، وإصابة الصحفي بشير عقلان، بنيران الحوثيين، في منطقة الخيامي بالمحافظة ذاتها.

الصحفي اسامة سلام ناشط حقوقي ومصور صحفي قتل وهو يبلغ من العمر 41 عام ولد في محافظة صنعاء ، درس بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة الحديدة ، وكان له اسهامات كبيرة في ممارسة الانشطة الطلابية ، حيث كان رئيسا لاتحاد طلاب كلية التجارة ونائبا لرئيس اتحاد طلاب جامعة الحديدة.

وبعد مقتل أسامة سأت حالت والدته الصحية والتي كانت حينها في مصر للعلاج برفقة والدة واخيه واخته التي كانت تحضر الماجستير ، لم تستطع والدتة العودة الى تعز لتوديع ولدها ، وفي منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي قررت والدتة العودة إلى تعز فسأت حالتها عند تذكرها لولدها وتوقفت جميع وظائف جسمها فادخلت العناية المركز وفي ال 19 من ديسمبر توفت ونقل جثمانها إلى تعز ودفنت إلى جوار ولدها .

وعبرت جلاء العبسي وهي إحدى قريبات الصحفي اسامة عن اعتزازهم وفخرهم باسامة الذي قتل وهو يحاول أن ينقل معانات أبناء تعز والجرائم التي يمارسها الحوثيين ضد المدنيين ، وترك خلفة زوجتة وطفل لم يتجاوز الخامسة ، حيث عمل أسامة مع مجموعة من رفاقة على العمل الإنساني والحقوقي ، واقترن إسمة في كثير من المواقف الإنسانية ، والوقفات الحقوقية ، والتوثيق والرصد .

وقتل اسامة وهو حامل قضية تعز ، يوثق قبح جماعة الحوثي وجرائمها ضد المدنيين في تعز ، وقتل قبلة رفيقة محمد القدسي ، ولحقته رفيقته ريهام البدر ومؤمن المخلافي الذين حملو نفس قضيته ونضاله .

الاعلامي يزن السوائي أحد أصدقاء اسامة قال تعرفت على اسامة سلام في ساحة الحرية تعز ابان ثورة ١١ فبراير عرفته شاب يمتاز بسمة قائد ثوري يستطيع التاثير على من حوله ايضا عنده ميزة جميلة جدا وهي فن التفاوض مع الخصم او مع من حوله ويخرج بنتائج وحلول لكل اشكالية تحدث

كانت علاقتي مع الاخ اسامة قوية جدا وخصوصا بعد ثورة ١١ فبراير في عام ٢٠١٤ اسسنا فريق شباب وشابات تعز وكان الاخ اسامة من قيادة هذا الفريق وكنا ننفذ العديد من الانشطة الثورية والانسانية كالاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية واللقاءات مع الاحزاب والشخصيات المهمة والمسؤولين لمناصرة الكثير من القضايا الحقوقية والانسانية في محافظة تعز برفقة العديد من الزملاء ، في الوقت الذي كان اسامة اكثرنا حماسا وتفاعل وحركة وتفاؤول وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الانساني.

وكان اخر لقاء لي مع اسامة سلام في صالة عزاء اخر يوم صديقنا الاعلامي محمد القدسي وجلسنا مع بعض وصباح اليوم الثاني دخلت النت كعادتي واقرأ منشورات للاخ رضوان الحاشدي والاخ عبد الرحمن عبده صالح عن مقتل اسامة سلام فحاولت اتجاوز المنشورات واكذبها واقول بيني وبين نفسي كذب لاننا لم نصحي من صدمة مقتل صديقنا محمد القدسي فاتصلت لاخي صادق السوائي فاكد لي الخبر يقولي اسامة استشهد... يالله مسكت على راسي و كانت فاجعة وصعقة لم تحدث لي من قبل مقتل محمد القدسي قبل اسامة بثلاث ايام ويلحقه اسامه اليوم الرابع من مقتلة للان لم استوعب ما حدث لهم ومازلت اتذكر كل لحظة عشناها معا وكانهم مازالوا على قيد الحياة.

أما المصور الاعلامي حمزة مصطفى قال عرفت اسامة قبل الحرب تحديداً في 2013 وكنت في كل فعالية احضر لتغطيتها كان حاضراً ومشارك ولا يترك الوقت يمر دون ان يخدم مدينتة

وعند بدء انقلاب جماعة الحوثي على الوطن والجمهورية لازلت اتذكر كيف كانت روحه نشيطة ونحن نعد الفعاليات الرافضة لجماعة الحوثي .

وفي 21 من سبتمبر عند اقتحام الحوثيين صنعاء تجمعنا وسط مدينة تعز وبدانا في كتابة الشعارت ، كان اسامة رحمة الله علية بيننا ومعنا كما عهدناه .

اتذكر اسامة وهو في الصف الاول يقود التظاهرة

عاد الجميع للمنزل انذاك وبقى اسامة سلام وانا وعدد بسيط ربما كنا 11 شخص فقط ، كان اسامة يمدنا بالامل في كل مره نفقدة ، نشيطاً مفعم بالنضال والحيوية.

وفي عزاء محمد القدسي بتاريخ 26/1/2018 كان اسامة سلام حاضراً وهمس في اذني وقال لي '' بكرة نروح شرق المدنية نوثق '' قلت له تمام اتصل بي صباحاً ..ولم يتصل .. اتصل صديق قال لي اسامة قتل ! ، لم نكن قد تخلصنا من الصدمة التي منينا بها برحيل محمد ولحق به اسامة .