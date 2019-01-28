خبير عسكري: لا خيار للحوثي سوى الانسحاب من الحديدة ولن يفعل

قال المحلل والخبير العسكري خلفان الكعبي إن لا خيار أمام الحوثي في مدينة الحديدة سوى الانسحاب لكنه لن يتجاوب، متسائلاً عن امكانية حسم المقاومة للمعركة دون اسناد التحالف العربي الجوي.

جاء ذلك بتغريدة رصدها الخليج 365 على حسابه الشخصي بتويتر ، حيث اشار إلى وصول الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة التنسق واعادة الانتشار إلى عدن، وقال "الحوثة يحصنون مواقعهم في الحديدة".

وأشار إلى أن "تهريب الاسلحة مستمر عبر المهرة نكايةً في التحالف بمساعدة قطر وايران ودول اخرى يفترض فيها الحياد".

وأضاف "الحوثة ليس لهم خيار سوى الانسحاب ولا اعتقد انهم سينسحبون، هل يمكن للمقاومة بدون اسناد جوي من التحالف تحرير الحديدة كشأن داخلي؟".

يشار إلى أن الكعبي قال في وقت سابق إن المشكلة ليست في الجنرال باتريك رئيس لجنة المراقبة من سيخلفة سيواجة نفس المصير ، المشكلة باختصار الحوثة لايريدون الانسحاب من الحديدة.

وفي اشارة إلى بريطانيا ، قال الكعبي إن "هذا الوضع يحقق هدف مارتن غريفيث ودولتة لإضفاء صيغة ما بتواجد بريطاني في هذة المنطقة الحيوية للعالم ،ادوات التنفيذ يمنية وبعض دول الاقليم ،جريفث مراوغ".

وكان باتريك وصل امس عدن، وعقد لقاء مع ممثلي الحكومة في اللجنة الثلاثية لتنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة.

وناقش اللقاء خطوات تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في محافظة الحديدة وضرورة العمل على فتح خطوط آمنة لتسهيل مرور المواد الغذائية المخزنة في مطاحن البحر الأحمر والذي يعرقل توزيعها الألغام والحواجز والحفريات على امتداد المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والفريق الحكومي لإيلاء الجانب الإنساني الأولوية القصوى، رغم عرقلة وفد المليشيا الحوثية في أول اجتماعات اللجنة المشتركة فتح الخط الواصل بين ميناء الحديدة وكيلو ١٦ لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما اطلع رئيس اللجنة المشتركة الجنرال كاميرت الوفد الحكومي على نتائج زيارته للعاصمة صنعاء والعاصمة السعودية "الرياض"، وتحديد موعد ومكان الاجتماع القادم للجنة المشتركة.

من جانبه، طالب وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، الأربعاء، المبعوث الدولي إلى اليمن ‎مارتن جريفيث بالتعامل بحزم مع ‎مليشيا الحوثي، وعدم إضعاف موقف ‎الأمم المتحدة في ‎اليمن.

وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات بحسابه الشخصي تمادي المليشيا المدعومة من إيران في انتهاكاتها يمثل تحديا للإرادة الدولية، وإن جريفيث مطالب بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد وليس تلبية رغبات المليشيا التي تجعلها تستمر في ممارساتها الهدامة للسلام.

ووقعت الحكومة الشرعية وممثلو الحوثي اتفاقا في السويد برعاية الأمم المتحدة الشهر الماضي لكن الميليشيات تنصلت من التنفيذ وتسعى للاطاحة برئيس لجنة التنسيق واعادة الانتشار باتريك كاميرت بعد ان رفض شرعنة مسرحياتها بالحديدة.