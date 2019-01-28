مراسلنا.. العسكرية الثالثة تقيم اللقاء الدوري لضباط التوجيه المعنوي (صور)

بحضور قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء فيصل علي قائد حسن أقامت شعبة التوجيه السياسي والمعنوي في المنطقة العسكرية الثالثة اللقاء الدوري لأركان وضباط التوجيه المعنوي بالوحدات العسكرية والأمنية اليوم الأحد في محافظة مأرب لتدشين العمل التوجيهي السياسي والمعنوي للعام 2019م.

وبدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء فيصل علي قائد حسن كلمة شكر فيها أركانات وضباط ومنتسبي التوجيه المعنوي في الوحدات العسكرية على ما يقومون به من دور بطولي ودعا إلى تكثيف الجهود والمزيد من النشاط والبذل في مواجهة زيف وأكاذيب العدو وشحذ همم الأبطال.

وأكد إن للتوجيه المعنوي دوراً كبيراً في الجيش وصناعة النصر وكسب المعارك على الأرض بأقل خسائر مؤكد إن الأرض لا يعمرها إلا الإنسان المستقيم ولا يستقيم الانسان إلا بالمنهج السليم وهو ما يمتلكه رجال الجيش الوطني ويمشون عليه.

من جانبه ألقى رئيس شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الثالثة العميد الدكتور صادق المخلافي كلمة التوجيه المعنوي والذي أشار فيها على الدور الكبير الذي يلعبه التوجيه المعنوي في مواجهة العدو وتقوية الصف العسكري وتلاحمه وترابطه واستقامته.

ووجه أركانات وضباط التوجيه إلى تكثيف العمل الثقافي والاعلامي والارشادي في الجبهات والمقرات العسكرية لما لها من دور كبير في تحقيق المكاسب والانجازات العسكرية بأفضل الطرق وأسلمها سواء على مستوى أداء الوحدة أو الفرد وسلامته.

واطلع المخلافي على التقارير السنوية المرفوعة من اركانات التوجيه في الألوية العسكرية التابعة للمنطقة الثالثة كما أطلع على الخطط المقدمة وأشاد بمستوى الأداء والانضباط.

