تعز: وفاة طفل في شرعب السلام برصاص عشوائي لمسلحين حوثيين

توفي طفل اليوم الاحد في منطقة المخلاب بمديرية شرعب السلام برصاص عشوائي لمسلحين الحوثيين في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن الطفل إياد فهد وهو بائع موز في المنطقة توفي على الفور بعد تعرضه لطلق ناري اثناء اطلاق النار من قبل المسلحين الحوثيين احتفاء بوصول موكب قتلاهم الى سوق بني عون بالمخلاف.

وأطلقت مليشيا الحوثي اعيرة النار في الهواء وقام أحدهم باطلاق النار بشكل عشوائي في السوق مما تسبب في استشهاد الطفل.

ويتخذ مليشيا الحوثي الاسبوع الماضي باسبوع "الشيهد" الذي يكشف عن حجم صرعى الحوثيين الذين يلقون حتفهم في جبهات القتال خلال العام.

يذكر أن القتلى الذين وصلوا سوق بني عون هم مسلحين من أبناء منطقة المخلاف، موالون لجماعة الحوثيين وقُتلوا الأسبوع الماضي بغارات للتحالف العربي، والتي استهدفت معسكرات تدريب للحوثيين في ذمار.