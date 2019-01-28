أميرة عدن تفرغ شحنة من وقود محطات الكهرباء بميناء المكلا

‏استكملت الباخرة، أميرة عدن، اليوم عملية تفريغ حمولتها المقدّرة بنحو ( 6250 ) طن متري من الديزل، في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .

وهذه الكمية التي تم تفريغها، هي من منحة المشتقات النفطية التي قدمتها المملكة العربية السعودية دعماً لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في اليمن بقيمة 60 مليون دولار .

ومن المتوقع أن يتم توزيع هذه الكمية لاحقا على محطات توليد الكهرباء بكل من محافظة حضرموت‬ والمهرة وشبوة ومأرب والجوف .

تجدر الإشارة إلى أن ‏منحة المشتقات النفطية السعودية والمقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ساهمت في جودة واستمرارية التيار الكهربائي في 10 محافظات يمنية ، كما انها ساهمت ايضا في إعادة المئات من موظفي الكهرباء لأعمالهم.