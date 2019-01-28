شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله يتحدث عن حرب اليمن و”محمد بن سلمان”و”المرتزقة” وصناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال حسن نصر الله الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، السبت، إن صمود اليمنيين في وجه حرب السعودية هو أسطوري والتجربة اليمنية هي الأجدى بتدريسها، على حد قوله.

وأضاف نصر الله، في حوار مباشر مع قناة الميادين اللبنانية مع الإعلامي التونسي غسان بن جدو، “محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، لم يترك مرتزقة في العالم إلا وجاء بهم في حرب اليمن”.

وتابع، “اليمني المحاصر الجائع هو الذي يصنع اليوم الصاروخ والطائرات المسيرة”.

وأضاف الأمين العام لـ “حزب الله”، “محمد بن سلمان لم يعد بمقدوره عمل شيء لصفقة القرن”، مشيرا إلى أن “مهمة ولي العهد السعودي بن سلمان هي التسويق لصفقة القرن مقابل 50 عاما من البقاء في العرش”.

يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 مارس / أذار 2015، يقوم بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون .