شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لحوثنة اجهزة الأمن بصنعاء عبر 200 حوثي يتلقون دورات عسكرية ونظرية مكثفة كدفعة أولى لاحلالهم مكان الضباط الحاليين..! – (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر خاصة لـ"المنتصف نت" أنه وفي إطار سعي المليشيات الحوثية إلى حوثنة مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها وخاصة في المؤسسات الأمنية قامت بالحاق اكثر من 200 جندي في اجهزة الامن والشرطة من حملة المؤهلات الجامعية من الموالين للجماعة تم استداعائهم عبر رسائل الجوال وعقدت لهم دورة عسكرية تدريبية في ميادين متعددة في أوقات متاخرة من الليل ولمدة شهرين.

وقالت المصادر لـ"المنتصف نت" بأن المليشيا وبعد أن عقدت لهم دورة ثقافية لمدة شهر قامت بالحاقهم بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء وخصصت لهم 4 قاعات خاصة بهم حتى لايلفتوا نظر بقية طلبة الكلية، والزمتهم بعدم الحديث مع بقية الطلاب في الجامعة.

وأشارت المصادر بأن المجندين يتلقون في كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء دروساً في مقررات قانونية وشرطية وانه سيتم اعتمادهم كخريجين من كلية الشرطة وبأنهم سيكونون بدلاء للضباط الحاليين من خريجي ما اسموه عهد "عفاش" حيث سيتم توزيعهم كمدراء اقسام شرطة ومدراء بحث خلفاً للضباط الحاليين.

وأوضحت المصادر بأن هذه الدفعة هي الأولى والتي يبلغ عدد منتسبيها 200 فرد وبأن عملية الاعداد والتجهيز جارية على قدم وساق لاعداد دفع أخرى حتى السيطرة التامة على الأجهزة الأمنية.