شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقابلة السفير السعودي..هاني بن بريك معلقا : لاتهدد شجاع ولا تعتمد على جبان! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي “هاني بن بريك” على تصريحات السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، بشان القضية الجنوبية. وقال في تغريدة على موقعه في (تويتر) التمست المقابلة وقرأت ما يخص ذكر الجنوب فيها ولم أجد شيئا من ذلك . وأضاف: بأن السفير السعودي يعرف تماما من هم الجنوبيون ويشار بأنهم أصدق وأبر من وفىّ مع التحالف بقيادة السعودية. وختم بن بريك تغريدته برسالة مبهمة “ولمن في باله رسالة تهديد للجنوب نذكره لاتهدد شجاع ولاتعتمد على جبان”.

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