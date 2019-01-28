شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنفيذ حكم القتل بحقهم اليوم .. تفاصيل الجريمة التي ارتكبها أربعة يمنيين منذ 9 سنوات بمشعر عرفات بمكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاحد ، حد الحرابة في أربعة يمنيين بمكة المكرمة لقتلهم حارس باكستاني في مشعر عرفات ، خلال سرقة كابلات كهرباء من أحد مواقع المشاريع.

وتعود تفاصيل القضية لعام 2010 ، حين تلقت الجهات الأمنية بلاغاً بالعثور على جُثة باكستاني في العقد الخامس من العمر ملقاة في أحد المواقع بمشعر عرفات .

وبمباشرة الجهات الأمنية للموقع تبين أن المجني عليه تعرض لعنف بعد تقييد يديه ورجليه، كما تم العثور على آثار خنق وهو ما تسبب في وفاته.

وخلال ساعات من ارتكاب الجريمة ، تمكنت شرطة العاصمة المقدسة من كشف ملابساتها بعد القبض على أحد الجناة والذي أقر بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع 6 آخرين، تم تحديد مواقعهم والقبض عليهم تباعاً خلال 48 ساعة .

واعترف الجناة خلال التحقيقات أن الحارس الباكستاني انتبه لوجودهم بالموقع لذا قاموا بالقبض عليه وتقييده وضربه، ومن ثم خنقه حتى الموت .

وأضاف الجناة أنهم حاولوا بعدها سرقة إحدى بكرات الكابلات إلاّ أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب كبر حجمها، ما اضطرهم للهرب بسرعة من موقع الجريمة.

أقدم كل من: علي سالم إبراهيم يحي، وعبد الباسط عبد الصمد غرسان، ويحي عايش مسعود بخيت، وياسين محمد علي – يمنيي الجنسية -، على قتل / رحيم تاج غلام – باكستاني الجنسية -، الذي يعمل حارساً بمقر إحدى الشركات وسرقة ما بحوزته وكيابل الشركة، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض عليهم، وبحسب بيان الداخلية السعودية اليوم ان التحقيق مع الجناة الاربعة علي سالم إبراهيم يحي، وعبد الباسط عبد الصمد غرسان، ويحي عايش مسعود بخيت، وياسين محمد علي – يمنيي الجنسية , اسفرعن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، ولأن ما قام به المدعى عليهم فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليهم، وأن يكون ذلك بقتلهم، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وذلك بقتلهم، وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجناة اليوم الأحد بمنطقة مكة المكرمة”.