شكرا لقرائتكم خبر عن “بلقيس” تكشف عن إحيائها حفلاً غنائياً في جدة برفقة فنان عالمي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة بلقيس أحمد عن استعدادها لإحياء حفلا غنائيا في جدة، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 فبراير القادم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بمنطقة الترفيه. ويأتي ذلك ضمن الفعاليات المصاحِبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، وبمشاركة الفنان العالمي شون بول إلى جانب عدد من الفنانين العالميين.

وأعربت بلقيس – عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي – عن سعادتها لاختيارها ضمن الفنانين العالميين في هذه الاحتفالية الكبيرة. وطلبت بلقيس من جميع جمهورها ، اختيار الأغنيات التي يفضلون غناءها في الحفل العالمي، لتضعها ضمن برنامجها الغنائي في الحفل.

