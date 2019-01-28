شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط يفاجئ الجميع ويتخذ اول قرار ضد الحوثيين (تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية مقربة من مليشيا الحوثي وفقاً لوكالة (خبر) الموالية لحزب المؤتمر، عن خلافات حادة بين عبدالحكيم الخيواني (الكرار) نائب وزير داخلية المليشيا، ومهدي المشاط رئيس ما يسمى "المجلس السياسي". وقالت المصادر للوكالة، إن خلافات حادة نشبت بين الخيواني والمشاط على خلفية رفض الأول تقاسم المنهوبات التي استولى عليها من عدة سفارات ومنازل بالعاصمة صنعاء. وأوضحت المصادر أن عشرات السيارات والمدرعات استولى عليها الكرار، من بعض السفارات والجراشات التابعة لها، منوهة أن المشاط طالب الكرار بتسليمها وتقاسمها، إلا أن الأخير رفض. وبحسب المصادر هدد المشاط بتخفيض وإيقاف مخصصات وزارة الداخلية، عقب ما وصفه تطاول الكرار عليه وتهديده. وأكدت أن الكرار استولى على 38 سيارة نوع تويوتا (صالون) بينها مدرعات، وأموال كبيرة منذ توليه منصبه



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