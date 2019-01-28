شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. راقصة سعودية تثير جدل واسع في المملكة والسلطات تصدر بيان رسمي حول مهرجان الأحساء الاقتصادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت أمانة الأحساء بيانا رسميا، بشأن الجدل الذي أثير بشأن المقطع الراقص في حفل افتتاح مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن أمانة الأحساء أصدرت البيان، بعد أن نشرت الصحيفة ردود أفعال عن المقطع الراقص في مهرجان تمور الأحساء.

وجاء في البيان أنه "نظرا لما تم تداوله من تفسير خاطئ جانب الصواب حول إحدى الفقرات التمثيلية في عرض تقديمي لقصيدة (نجمة عرب) المنشدة، ضمن فقرات حفل افتتاح مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية".

​وتابع البيان "نؤكد أن ما ذهب إليه البعض من تفسيرات خاطئة وتتهم المهرجان بإشاعة ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي الكريم، مناف للصحة، وأن ما تم عرضه لا يتعدى أن يكون حركة تمثيلية تعبيرية تحاكي الأبيات الشعرية التي تعبر عن الفرح العارم بتسجيل الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي والشكر الكبير لأمير المنطقة نظير ما قدمه في خدمة الأحساء والوطن".

​وأشار البيان إلى أن قالت "إن تلك الحركة التعبيرية هي بالأصل من التعبيرات التراثية القديمة وليست مختلقة حديثا، وتعبر عن طلب الفزعة والنخوة، وكذلك الفرح الكبير، مبينة أن "التي أدت هذه الحركة التمثيلية التعبيرية طفلة في عمر الزهور، ومن خلال الأبيات التالية يتضح أن ما قامت بأدائه الطفلة هو كما أوضحناه سابقا، وليس كما يتم تداوله بشكل خاطئ".