شكرا لقرائتكم خبر عن من هو القيادي الحوثي الذي قُتل مع 20 من مرافقيه؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مسئول عسكري رفيع في محور صعدة عن مصرع قيادي ميداني بارز للحوثيين المدعومة من إيران، و20 آخرين من ميلشياته، يوم الأحد 27-1-2019 ، في مواجهات بمثلث باقم بمحافظة صعدة. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية سبأ عن العميد ياسر الحارثي قوله إن القوات الحكومية شنت هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا الحوثية بعد مثلث باقم. مؤكداً أن الهجوم أسفر عن مصرع القيادي الحوثي المدعو محمد المتوكل و٢٠ حوثياً، قبل أن يفر العشرات منهم إلى شرقي مركز مديرية باقم . وحاولت المليشيات التكتم والتعتيم على خبر مصرع المتوكل. وأضاف الحارثي أن الهجوم أسفر أيضاً عن قطع خطوط الإمداد لميليشيات الحوثي واستعادة أسلحة متنوعة.

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