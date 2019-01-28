شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء الركن بن عزيز يفاجئ الجميع ويبعث رسالة طارئة إلى قبائل حجور "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الشيخ والبرلماني، اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، إن قبائل حجور بمحافظة حجة، تصنع في الأثناء تاريخاً يمنياً على طريقتها الخاصة، مشيداً ومكبراً الصمود الأسطوري والبطولة النادرة التي تسجلها حجور وقبائلها في وجه ومواجهة الكهنوت الإمامي والمليشيات الحوثية.

مشيراً إلى تحطم عنجهية وغطرسة مليشيات الحوثي منذ عام 2011 وحتى الساعة.

وفي رسالة "إلى قبائل حجور الأبية"، أكد ابن عزيز "من المعلوم أن الشعب اليمني بجيشه الوطني ومقاومته الوطنية وقبائله الحرة الأبية، يصنعون في هذه الفترة تاريخ اليمن من جديد، لكن قبائل حجور قصة لوحدها، فهي تصنع التاريخ اليمني على طريقتها الخاصة، من خلال صمودها الاسطوري أمام قوى الكهنوت والتخلف الإمامية."

وأضاف "حجور بالكامل تقول للمليشيات الكهنوتية الإمامية: نحن التاريخ لا أنتم، فإلى قبائل حجور ينتسب الملك اليماني العظيم سيف بن ذي يزن، والملك اليماني علي بن محمد الصليحي موحد اليمن ومؤسس الدولة الصليحية، وكذلك شاعر الدولة الصليحية المعروف الخطاب بن الحسن بن الحفاظ الجوري."

وشد الشيخ صغير بن حمود بن عزيز، على أيدي قبائل حجور ورجالها الميامين الصناديد، في مواجهة حرب وطغيان وعدوان المليشيات الحوثية، وتوجه إليهم بالقول: "يا قبائل حجور الشجاعة، اخلصوا النية واجعلوها لله، فأنتم والله على حق وهم على باطل. وحدوا صفوفكم، واجمعوا كلمتكم، واعلموا أن عدوكم يحاول زرع الخلافات بينكم حتى ينفرد بكم واحدا بعد الآخر، كما فعل في الكثير من مناطق اليمن.. فانتبهو لذلك وتنازلوا لبعضكم، واعلمو أن العز لكم جميعا والذل سيكون لكم جميعا."

وأضاف: "أنظار أبناء اليمن، وغيرها، متجهة نحوكم، فالله الله.. لا يدخل العدو من خلال خلافاتكم فيكون ذل الدهر، لا قدر الله".

وتخوض قبائل حجور مواجهات ضارية مع مليشيات وجحافل العدوان الحوثي منذ عدة أيام، وتمكنت بصمودها الأسطوري وبسالة مقاتليها من كسر وإفشال الهجمات ومحاولات التقدم الحوثية وكبدتها خسائر كبيرة.

وتقصف المليشيات مناطق حجور وكشر بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والقذائف وتستخدم مختلف الأسلحة، بينما يواجه الحجوريون المعتدين بأسلحة شخصية ومتواضعة.

وتواصلت النداءات إلى تدخل ألوية الجيش الوطني المرابطة قريباً من حجور في مثلث عاهم.