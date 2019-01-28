شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم عنيف على السعودية .. ‘‘الانتقالي’’ ينقلب على المملكة ويعلن الحرب على سفيرها لدى اليمن.. وبن بريك يتوعد.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات هجوماً عنيفاً على لاسفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، على خلفية تصريحات صحفية حول القضية الجنوبية.

وقالت صحيفة “اليوم الثامن” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يرأسه عيدروس الزبيدي، إن السفير السعودي محمد آل إنه يقدم نفسه كحاكم فعلي لليمن.

وأضافت الصحيفة الجنوبية الممولة من دولة الإمارات، إن السفير آل جابر، مقرب من التيار الإسلامي في السعودية، وأنه هدد بخيارات عسكرية ضد الجنوبيين.

وتابعت الصحيفة، إن السفير آل جابر، اعترف بدعمه لحزب الإصلاح، وأنه يسعى لتسليم جميع المحافظات الجنوبية للحكومة الشرعية، متهمة إياه بالوقوف ضد الجنوبيين ومناهضة قضيتهم المشروعة.

وكان “آل جابر”، قال إن على الجنوبيين أن يشاركوا في حكومة وحدة وطنية، وأن القضية الجنوبية معقدة ولا يمكن حلها عسكريا، فضلا عن كون تم مناقشة الحل لها في مؤتمر الحوار الوطني.

من جانبه علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي “هاني بن بريك” على تصريحات السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، بشان القضية الجنوبية.

وقال في تغريدة على موقعه في (تويتر) التمست المقابلة وقرأت ما يخص ذكر الجنوب فيها ولم أجد شيئا من ذلك .

وأضاف: بأن السفير السعودي يعرف تماما من هم الجنوبيون ويشار بأنهم أصدق وأبر من وفىّ مع التحالف بقيادة السعودية.

وختم بن بريك تغريدته برسالة مبهمة “ولمن في باله رسالة تهديد للجنوب نذكره لاتهدد شجاع ولاتعتمد على جبان”.