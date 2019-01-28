شكرا لقرائتكم خبر عن ..يستخدمه الرئيس الامريكي “ترامب” ..دراسة تكشف عن علاج نهائي للصلع وسرطان البروستاتا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة امريكية اجراها باحثون في جامعة تكساس الأمريكية، أن دواء «Finasteride» المستخدم لوقف الصلع لدى الرجال، يمكن أن يقي من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ويقدم الدواء الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمحاربة الصلع، وفقاً لما قاله طبيبه في حديث مع «نيويورك تايمز»، خياراً آمناً ورخيصاً للمساعدة في حماية الرجال من هذا المرض الفتاك. واكتشف الباحثون أن الدواء الموصوف، الذي يتم تسويقه تحت الاسم التجاري «Propecia»، يمكن أن يقدم الأمل لآلاف الرجال، بحمايتهم من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 25%.

وقال الدكتور، إيان طومسون، من شبكة «SWOG» للسرطان في الولايات المتحدة، والذي شارك في الدراسة: «إن Finasteride آمن وغير مكلف وفعال كاستراتيجية وقائية ضد سرطان البروستاتا». وشملت التجربة التي بدأت قبل 25 عاماً، نحو 20 ألف رجل، ما يجعلها واحدة من أكبر تجارب سرطان البروستاتا على الإطلاق. وتبين أن أقل من 100 رجل شاركوا في تجربة «الوقاية من سرطان البروستاتا»، توفوا بسبب المرض، حسب النتائج المنشورة في مجلة «NewEngland». وقال الدكتور طومسون، إن الأطباء يجب أن يخبروا المرضى عن فوائد الدواء، خاصة أولئك الذين يخضعون لاختبارات مستضد البروستاتا النوعية «PSA» (اختبار الدم للكشف عن سرطان البروستاتا) بشكل منتظم.

