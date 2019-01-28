شكرا لقرائتكم خبر عن “صورة نادرة جداً ” ...اتفاق قعطبة التاريخي بين شمال اليمن وجنوبه ..صورة لابرز 8 من القيادات التي وقعت عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1- علي سالم لعور / وزير شؤون الرئاسة

2- عبدالله الحمدي / قائد قوات العمالقة

3- احمد حسين الغشمي / عضو مجلس القيادة ونائب القائد العام ورئيس الاركان

4- الرئيس / سالم ربيع علي

5- الرئيس/ إبراهيم الحمدي

6- صالح مصلح / عضو المكتب السياسي ووزير الداخلية

7- عبدالله حمران/ وزير الدوله والممثل الشخصي للحمدي

8- منصور الصراري / عضو اللجنة المركزية

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