شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل صادر عن قبائل حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين

والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

نحن مشائخ وعقال قبيلتي بني الدريني وبني النمشة نؤكد على انه يربطنا روابط الدين و الاخوة والمجورة والدم والنسب ونؤكد على الاتي:

‏1- أن الحرب الحاصلة في بلادنا وقبائلنا هي اعتداء غاشم من قبل مليشيات الحوثي على قبائل كشر وان ما يدعيه الحوثيين أنها حرب بين قبائلنا محض كذب وافتراء.

2- نؤكد أننا يد واحدة على من اعتدى على بلادنا وقبائلنا ومساكننا وندعوا قبائل حجور كلها للوقوف معنا لصد المعتدين.

‏3- ما بيننا من قضايا وخلاف قد تم الاتفاق على التفاهم فيه بعد طرد المعتدين والذين يحاولوا جعل بلادنا ساحة حرب لا دخل لنا فيها.

4- نحمل جماعة الحوثي ومليشياتهم كامل المسؤلية فيما حصل من دمار وخراب ودماء وخسائر في بيوت الناس كما نحملهم المسؤلية الكاملة في اغلاق السوق والمتاجر واتلاف تجارتهم وكذلك المزارع التي تقدر خسائرها بالملايين .

*حرر بتاريخ 27/يناير /2019م*